Хронология войны — день 1286: россияне давят под Покровском и запускают десятки "шахедов"

1 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре понедельник, 1 сентября 2025 года. Бои на фронте продолжаются с прежней интенсивностью, а Покровское направление остается приоритетным для оккупационной армии. Тем временем стороны продолжают обмениваться дальнобойными ударами — Россия массово применяет дроны типа "шахед" и аналоги, а Украина уже испытывает свои новейшие дальнобойные ракеты "Фламинго".

Как проходит 1286 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 1 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Вероятного подозреваемого в убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области. Детальнее — по ссылке.

00:00 Мониторы сообщают, что около 20-25 российских БПЛА летят на Краматорск/Славянск.

Тревога в Украине

