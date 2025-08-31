Хронология войны — день 1285: оккупанты давят под Покровском и обстреливают Одесскую область

31 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре воскресенье, 31 августа 2025 года. Боевые действия на фронте продолжаются с прежней интенсивностью, а за прошлые сутки там было зафиксировано 136 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении, а предыдущие успехи россиян позволяют им запускать FPV-дроны даже по весьма отдаленным населенным пунктам в Днепропетровской области.

Как проходит 1285 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 31 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Черноморск находится под массированной атакой беспилотников. В городе было слышно много взрывов, враг пытается атаковать критическую инфраструктуру.

00:00 Черноморск в Одесской области подвергся массовой атаке БПЛА, мониторы сообщили, что в сторону города летели около 15 дронов. В городе после этого частично пропал свет.

