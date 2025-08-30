Россияне достали необычным дроном вглубь Днепропетровщины: военные бьют тревогу
-
-
Военные говорят, что это "серьезный сигнал"
Россияне впервые применили FPV-дрон в районе населенного пункта Покровское, что в Днепропетровской области. При том, речь идет не об обычном дроне.
Об этом сообщил украинский военнослужащий с позывным "Мучной" в своем telegram-канале. Косвенно эту информацию подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По имеющейся информации, применялся так называемый "маточный дрон" — больший носитель, который выводит на расстояние сразу несколько FPV (3-4 единицы), после чего атакуют отдельные цели. Такой подход значительно увеличивает дальность действия и делает удары непредсказуемыми
По его словам, такой удар является опасным сигналом, так как ранее враг до этого населенного пункта FPV-дронами не доставал. По его словам, в приближенных населенных пунктах нет достаточного количества противодронных сеток и укрытий, что делает подобный удар большой проблемой. Генштаб информацию не комментировал.
По данным Лысака, удар пришелся по рынку, где пострадали двое мужчин и две женщины. Им предоставят амбулаторное лечение.
Как известно, от Покровского до линии боевого столкновения около 30 километров. До Днепра от Покровского около 100 километров.
Как сообщалось ранее, глава российского Генштаба Валерий Герасимов рассказал, что война в Украине будет продолжаться, так как оккупанты сохраняют "стратегическую инициативу". Примечательно, что до этого западные аналитики констатировали, что российское летнее наступление полностью провалилось.