Россияне достали необычным дроном вглубь Днепропетровщины: военные бьют тревогу

Военные говорят, что это "серьезный сигнал"

Россияне впервые применили FPV-дрон в районе населенного пункта Покровское, что в Днепропетровской области. При том, речь идет не об обычном дроне.

Об этом сообщил украинский военнослужащий с позывным "Мучной" в своем telegram-канале. Косвенно эту информацию подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По имеющейся информации, применялся так называемый "маточный дрон" — больший носитель, который выводит на расстояние сразу несколько FPV (3-4 единицы), после чего атакуют отдельные цели. Такой подход значительно увеличивает дальность действия и делает удары непредсказуемыми "Мучной"

По его словам, такой удар является опасным сигналом, так как ранее враг до этого населенного пункта FPV-дронами не доставал. По его словам, в приближенных населенных пунктах нет достаточного количества противодронных сеток и укрытий, что делает подобный удар большой проблемой. Генштаб информацию не комментировал.

Пост военнослужащего

По данным Лысака, удар пришелся по рынку, где пострадали двое мужчин и две женщины. Им предоставят амбулаторное лечение.

Сообщение Лысака

Как известно, от Покровского до линии боевого столкновения около 30 километров. До Днепра от Покровского около 100 километров.

Покровское на карте

Покровское и Днепр

Дрон-носитель с меньшими дронами

Как сообщалось ранее, глава российского Генштаба Валерий Герасимов рассказал, что война в Украине будет продолжаться, так как оккупанты сохраняют "стратегическую инициативу". Примечательно, что до этого западные аналитики констатировали, что российское летнее наступление полностью провалилось.