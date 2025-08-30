Росіяни дістали незвичайним дроном углиб Дніпропетровщини: військові б’ють на сполох

Військові кажуть, що це "серйозний сигнал"

Росіяни вперше застосували FPV-дрон у районі населеного пункту Покровське, що на Дніпропетровщині. При цьому йдеться не про звичайний дрон.

Про це повідомив український військовослужбовець із позивним "Мучной" у своєму telegram-каналі. Побічно цю інформацію підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За наявною інформацією, застосовувався так званий "матковий дрон" – більший носій, який виводить на відстань одразу кілька FPV (3–4 одиниці), після чого ті атакують окремі цілі. Такий підхід значно збільшує дальність дії та робить удари непередбачуваними "Мучной"

За його словами, такий удар є небезпечним сигналом, оскільки раніше ворог до цього населеного пункту FPV-дронами не діставав. За його словами, у наближених населених пунктах немає достатньої кількості протидронних сіток та укриттів, що робить подібний удар великою проблемою. Генштаб інформацію не коментував.

За даними Лисака, удар припав по ринку, де постраждали двоє чоловіків та дві жінки. Їм нададуть амбулаторне лікування.

Від Покровського до лінії бойового зіткнення близько 30 кілометрів. До Дніпра від Покровського близько 100 км.

