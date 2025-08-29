Хронология войны — день 1283: новое оружие для Украины и давление россиян на фронте

29 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре пятница, 29 августа 2025 года. За прошедшие сутки на поле боя произошло 137 боевых столкновений, часть из которых на Покровском направлении. Новопавловское и Лиманское направления также остаются горячими. Тем временем Киев приходит в себя от масштабных обстрелов россиян и в трауре. А в Украине все больше обсуждают, когда по России полетят украинские дальнобойные ракеты.

Как проходит 1283 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 29 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Госдеп США одобрил возможное соглашение по продаже Киеву более трех тысяч управляемых ракет ERAM и необходимого оборудования на сумму 825 млн долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA).

ERAM

Финансирование сделки планируется за счет средств Дании, Нидерландов и Норвегии, а также американской программы Foreign Military Financing, отметили в агентстве.

