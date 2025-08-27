Хронология войны — день 1281: ситуация в Днепропетровской области и пожары в России

27 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре среда, 27 августа 2025 года. Бои на фронте продолжаются с прежней интенсивностью, а основным направлением для ударов россиян остается Покровское. Однако оккупанты также начинают пытаться продавливать оборону ВСУ в Днепропетровской области. Появлялась информация, что там они смогли захватить села Запорожское и Новогеоргиевку, однако в Генштабе эту информацию опровергли.

Как проходит 1281 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 27 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

3:00 В Суммах прогремело несколько взрывов, после этого местные власти заверили, что прилетов по жилым домам не было

1:00 Россию и оккупированные территории Украины опять атакуют дроны

Обычные дроны выделены карсными стрелками, реактивные - синими

00:00 В Ростове из-за дронов горит многоэтажка

О том, что происходило 24 августа, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1278: успех ВСУ на Донбассе и новый обмен пленными

С ситуацией в Украине 25 августа можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1279: успехи ВСУ на востоке и взрывы в России

О новостях и событиях 26 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1280: оккупанты могли продвинуться на Днепропетровщине, а Россия теряет "нефтянку"