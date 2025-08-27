Хронология войны — день 1281: ситуация в Днепропетровской области и пожары в России
27 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости
На календаре среда, 27 августа 2025 года. Бои на фронте продолжаются с прежней интенсивностью, а основным направлением для ударов россиян остается Покровское. Однако оккупанты также начинают пытаться продавливать оборону ВСУ в Днепропетровской области. Появлялась информация, что там они смогли захватить села Запорожское и Новогеоргиевку, однако в Генштабе эту информацию опровергли.
Как проходит 1281 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 27 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
3:00 В Суммах прогремело несколько взрывов, после этого местные власти заверили, что прилетов по жилым домам не было
1:00 Россию и оккупированные территории Украины опять атакуют дроны
00:00 В Ростове из-за дронов горит многоэтажка
