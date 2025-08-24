Хронология войны — день 1278: ВСУ продвигаются на Донбассе, а Россия встречает тучи дронов

24 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости.

На календаре воскресенье, 24 августа 2025 года. Вопреки всем разговорам о дипломатическом урегулировании, бои на фронте продолжаются с прежней интенсивностью. На фронте за прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновения, из которых 40 на Покровском направлении. При этом в сети появилась информация, что ВСУ достигли существенных успехов в Донецкой области и смогли прорваться к оккупированным населенным пунктам Мирное и Зеленый Гай.

Как проходит 1278 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 24 августа — Телеграф собрал для вас в этом материале.

00:00 Россия под ударом беспилотников, в сети показали их примерный маршрут

Дроны над Россией

