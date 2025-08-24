Хронологія війни — день 1278: ЗСУ просуваються на Донбасі, а Росія зустрічає хмари дронів

24 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі неділя, 24 серпня 2025 року. Усупереч усім розмовам про дипломатичне врегулювання, бої на фронті продовжуються з колишньою інтенсивністю. На фронті минулої доби сталося 134 бойові зіткнення, з яких 40 на Покровському напрямку. При цьому в мережі з’явилася інформація, що ЗСУ досягли суттєвих успіхів у Донецькій області та змогли прорватися до окупованих населених пунктів Мирне та Зелений Гай.

Як проходить 1278 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 24 серпня — Телеграф зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 Суми під атакою дронів, повідомляється про чотири безпілотники над містом, працює ППО.

01:00 Загроза від ударних БПЛА на Чернігівщині.

00:00 Росія під ударом безпілотників, у мережі показали їх зразковий маршрут.

Дрони над Росією

