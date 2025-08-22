Хронологія війни — день 1276: новий удар по "Дружбі" та атаки росіян на фронті

22 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі пʼятниця, 22 серпня 2025 року. ЗСУ вдалось досягти успіхів біля Добропілля, проте росіяни докладають зусиль, аби просунутись по лінії фронту. Найбільше бойових зіткнень відбулось на Покровському напрямку — 29 зі 116.

Як проходить 1276 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 22 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 У Харкові було чутно вибухи за межами міста, ППО відбивала атаку дронів. Один безпілотник все ще залишається в небі над Харківщиною, над іншими регіонами чисто.

01:00 Безпілотники росіян фіксуються у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях.

00:00 ЗСУ знову вдарили по нафтопроводу "Дружба" на Росії.

З ситуацією в Україні 19 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1273: результати зустрічі Зеленського і Трампа та обстріл Кременчука

Про новини та події 20 серпня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1274: вибух російського дрона у Польщі та штурми біля Покровська

Про те, що відбувалося 21 серпня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1275: масована атака по Україні та складна ситуація на фронті