Хронология войны — день 1276: новый удар по "Дружбе" и атаки россиян на фронте

22 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре пятница, 22 августа 2025 года. ВСУ удалось добиться успехов у Доброполья, однако россияне прилагают усилия, чтобы продвинуться по линии фронта. Больше всего боевых столкновений произошло на Покровском направлении — 29 из 116.

Как проходит 1276 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 22 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 ВСУ снова ударили по нефтепроводу "Дружба" в России.

С ситуацией в Украине 19 августа можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1273: результаты встречи Зеленского и Трампа и обстрел Кременчуга

О новостях и событиях 20 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1274: взрыв русского дрона в Польше и штурмы у Покровска

О том, что происходило 21 августа, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1275: массированная атака по Украине и сложная ситуация на фронте