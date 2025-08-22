Укр

Хронология войны — день 1276: новый удар по "Дружбе" и атаки россиян на фронте

Юлия Крутякова
1276 день полномасштабной войны России против Украины
1276 день полномасштабной войны России против Украины. Фото Генеральный штаб ВСУ

22 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре пятница, 22 августа 2025 года. ВСУ удалось добиться успехов у Доброполья, однако россияне прилагают усилия, чтобы продвинуться по линии фронта. Больше всего боевых столкновений произошло на Покровском направлении — 29 из 116.

Как проходит 1276 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 22 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 ВСУ снова ударили по нефтепроводу "Дружба" в России.

