Хронология войны — день 1275: россияне запускают дроны и давят на фронте

21 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

В календаре четверг, 21 августа 2025 года. Российские оккупаты атакуют "шахедами" Киев. В то же время, давление россиян на фронте продолжается. Больше всего боевых столкновений произошло на Покровском направлении — 36 из 128.

Как проходит 1275 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 21 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Над Киевщиной фиксируются группы "шахедов". В направлении столицы дроны заходят по нескольким направлениям.

