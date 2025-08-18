Хронология войны — день 1272: визит Зеленского в США и новые обстрелы России

18 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре понедельник, 18 августа 2025 года. Не все успели отойти от встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске — как пришло время для встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Хотя последние заявления из Белого дома и вызывают некоторые сомнения.

Как проходит 1272 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 18 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Одесса под массированной атакой дронов. Россия ударила баллистикой по Сумам и Харькову. В Харькове удар по жилой многоквартирной застройке Индустриального района, уже известно о шести пострадавших. Также взрывы слышали в Павлограде.

Карта боевых действий в Украине от DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта, где идут бои в Сумской области 18.08.2025

Карта боев на Покровском направлении от DeepState 18.08.2025

