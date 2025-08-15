Хронология войны — день 1269: встреча Трампа и Путина приближается, а оккупантов атакуют дроны

15 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре пятница, 15 августа 2025 года. В преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске россияне усиливают давление на отдельных участках фронта. За прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений, из которых 43 на Покровском направлении. Тем временем, неизвестные дроны атаковали оккупированное Енакиево в Донецкой области. По предварительным данным, там детонирует состав БК.

Как проходит 1269 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 15 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Посол ЕС в Украине Катарина Матернова накануне встречи американского президента Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина напомнила, что Украина хочет мира, но "не любой ценой".

