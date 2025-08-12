Хронология войны — день 1266: "прорыв" россиян на Покровском направлении и бои на Сумщине

12 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре вторник, 12 августа 2025 года. По мере приближения саммита Дональда Трампа и Владимира Путина бои на фронте продолжают ужесточаться. Россияне перекинули дополнительные войска на Покровское и Запорожское направления и усиливают давления. По неофициальной информации, им даже удалось прорваться в районе Доброполья и проникнуть за линию обороны ВСУ на 10 километров. На фоне этого украинские военные показывают успехи в Сумской области.

Как проходит 1266 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 12 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В ВСУ прокомментировали информацию о "прорыве" возле Доброполья. Там говорят, что это является проникновением малых групп оккупантов за линию обороны, а не захватом территории.

