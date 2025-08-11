Хронология войны — день 1265: ВСУ продвинулись в Сумской области, а Россия снова атакует дронами

11 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре понедельник, 11 августа 2025 года. Из США поступают все новые сигналы касательно будущих переговоров с Россией и возможного прекращения боевых действий в Украине. Тем временем ВСУ продвинулись на фронте и освободили населенный пункт Бессаловка Сумской области.

Как проходит 1265 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 11 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россия запустила "Шахеды" с нескольких направлений. Некоторые из них уже в воздушном пространстве Украины.

Тем временем карты боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта, где фронт у Днепропетровской области 11.08.2025

Карта боевых действий в Сумской области от DeepState 11.08.2025

