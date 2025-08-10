ВСУ освободили населенный пункт, который Путин собрался выменять у Украины

Пока российский диктатор торгуется, Украина сама возвращает свое

Украинские защитники освободили очередной населенный пункт в Сумской области, уничтожив во время операции почти два десятка российских захватчиков. Ранее стало известно, что президент РФ готов поменяться территориями — вывести войска из Харьковской и Сумской области, но взамен Украина должна отдать полностью Донетчину и Луганщину.

О зачистке села сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. В его освобождении участвовали штурмовики 33 ОШП и 22 ОШБ.

Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских окупантов населенный пункт Бессаловка Сумской области, сообщает пресс-служба.

"В операции были задействованы подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. Во время боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков", – сообщили в Генштабе.

Карта DeepState

Там добавили, что Вооруженные силы Украины продолжают и дальше уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства.

Следует отметить, что МО РФ отчиталось о захвате Бессаловки в начале июля 2025 года. Тогда в пресс-службе Генштаба ситуацию не комментировали.

Напомним, в конце июля в Силах обороны Украины подтвердили, что населенный пункт Кондратовка в Сумской области был освобожден от российских сил. Согласно данным из открытых источников, село находилось под контролем россиян с 6 июня. Ранее украинские воины отбили Андреевку.

Также командующий ДШВ, бригадный генерал Олег Апостол рассказал, что по состоянию на вторую половину июля 2025 года ВСУ частично стабилизировали ситуацию в Сумской и Курской областях. А в будущем российских оккупантов ждут новые способы уничтожения.