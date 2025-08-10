ЗСУ звільнили населений пункт, який Путін зібрався виміняти в України

Поки російський диктатор торгується, Україна сама повертає своє

Українські захисники звільнили черговий населений пункт на Сумщині, знищивши під час операції майже два десятки російських загарбників. Раніше стало відомо, що президент РФ готовий помінятися територіями — вивести війська з Харківської та Сумської області, але натомість Україна мала б віддати повністю Донеччину та Луганщину.

Про зачистку села повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. У його звільненні брали участь штурмовики 33 ОШП та 22 ОШБ.

Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області, повідомляє пресслужба.

"В операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників", – поінформували у Генштабі.

Карта DeepState

Там додали, що Збройні сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави.

Варто зазначити, що МО РФ відзвітувало про захоплення Безсалівки на початку липня 2025 року. Тоді у пресслужбі Генштабу ситуацію не коментували.

Нагадаємо, наприкінці липня у Силах оборони України підтвердили, що населений пункт Кіндратівка на Сумщині було звільнено від російських сил. Згідно з даними з відкритих джерел, село знаходилося під контролем росіян з 6 червня. Раніше українські воїни відбили Андріївку.

Також командувач ДШВ, бригадний генерал Олег Апостол розповів, що станом на другу половину липня 2025 року ЗСУ частково стабілізували ситуацію на Сумщині та Курщині. А в майбутньому на російських окупантів чекають нові способи знищення.