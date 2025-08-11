Deepstate сообщил о серьезном прорыве россиян у Доброполья: как это комментируют военные (карта)
Что происходит в районе Доброполья
Российские оккупанты могли прорвать оборону на Покровском направлении и продвинуться на значительное расстояние. Официально в ВСУ эту информацию не подтверждают.
Как сообщил аналитический ресурс DeepState, прорыв произошел в районе Новоторецкого к северо-востоку от Покровска. На картах отмечено, что захватчики смогли продвинуться на расстояние около 10 километров.
Подобную информацию также озвучил активист и волонтер Сергей Стерненко, который назвал ситуацию "критической".
"Враг совершил прорыв фронта на 10 км неподалеку от Доброполья. Трасса Доброполье-Краматорск перерезана и находится под контролем россиян в районе населенного пункта Нововодяне"
Военнослужащие, которые проходят службу на Покровском направлении, неофициально подтвердили "Телеграфу", что ситуация в районе очень сложная и действительно есть проблемы. Источник уточнил, что враг мог воспользоваться сложными погодными условиями, которые ограничивают использование Силами обороны Украины беспилотников.
"Телеграф" также обратился за комментарием к оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", однако там сообщили, что пока не могут подтвердить информацию о прорыве россиян.
Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на днях говорил, что ситуация возле Покровска весьма напряженная, а россияне стянули туда самые боеспособные подразделения, а вся группировка там оценивается в 110 тысяч человек.
10 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в районе также было замечено большое количество бронетехники.