Deepstate сообщил о серьезном прорыве россиян у Доброполья: как это комментируют военные (карта)

Что происходит в районе Доброполья

Российские оккупанты могли прорвать оборону на Покровском направлении и продвинуться на значительное расстояние. Официально в ВСУ эту информацию не подтверждают.

Как сообщил аналитический ресурс DeepState, прорыв произошел в районе Новоторецкого к северо-востоку от Покровска. На картах отмечено, что захватчики смогли продвинуться на расстояние около 10 километров.

Подобную информацию также озвучил активист и волонтер Сергей Стерненко, который назвал ситуацию "критической".

"Враг совершил прорыв фронта на 10 км неподалеку от Доброполья. Трасса Доброполье-Краматорск перерезана и находится под контролем россиян в районе населенного пункта Нововодяне" Сергей Стерненко

Карта DeepState

Военнослужащие, которые проходят службу на Покровском направлении, неофициально подтвердили "Телеграфу", что ситуация в районе очень сложная и действительно есть проблемы. Источник уточнил, что враг мог воспользоваться сложными погодными условиями, которые ограничивают использование Силами обороны Украины беспилотников.

"Телеграф" также обратился за комментарием к оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", однако там сообщили, что пока не могут подтвердить информацию о прорыве россиян.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на днях говорил, что ситуация возле Покровска весьма напряженная, а россияне стянули туда самые боеспособные подразделения, а вся группировка там оценивается в 110 тысяч человек.

10 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в районе также было замечено большое количество бронетехники.