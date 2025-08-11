Deepstate повідомив про серйозний прорив росіян біля Добропілля: як це коментують військові (карта)

Що відбувається у районі Добропілля

Російські окупанти могли прорвати оборону на Покровському напрямку та просунутися на значну відстань. Офіційно у ЗСУ цю інформацію не підтверджують.

Як повідомив аналітичний ресурс DeepState, прорив стався в районі Новоторецького на північний схід від Покровська. На картах зазначено, що загарбники зуміли просунутися на відстань близько 10 кілометрів.

Подібну інформацію також озвучив активіст та волонтер Сергій Стерненко, який назвав ситуацію "критичною".

"Ворог здійснив прорив фронту на 10 км неподалік Добропілля. Траса Добропілля-Краматорськ перерізана і перебуває під контролем росіян в районі населеного пункту Нововодяне" Сергій Стерненко

Карта DeepState

Військовослужбовці, які проходять службу на Покровському напрямку, неофіційно підтвердили "Телеграфу", що ситуація в районі дуже складна і справді є проблеми. Джерело уточнило, що ворог міг скористатися складними погодними умовами, які обмежують використання Сил оборони України безпілотників.

"Телеграф" також звернувся за коментарем до оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця", проте там повідомили, що поки що не можуть підтвердити інформацію про прорив росіян.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський днями говорив, що ситуація біля Покровська дуже напружена, а росіяни стягнули туди найбільш боєздатні підрозділи, а все угрупування там оцінюється в 110 тисяч осіб.

10 серпня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що в районі також було помічено велику кількість бронетехніки.