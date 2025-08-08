Хронология войны — день 1262: россияне запускают "шахеды" и давят под Покровском

8 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре пятница, 8 августа 2025 года. Россияне усиливают давление на Покровском направлении в то время, как в мире обсуждают так называемые "выгодные условия" от США по прекращению войны. За прошедшие сутки на фронте произошло 119 боевых столкновений, из которых 29 под Покровском.

Как проходит 1262 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 8 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Над Украиной около 20 дронов, летающих в направлении Киевской области.

Президент США, отвечая на вопрос репортера о дедлайне для кремлевского диктатора, сказал, что действие этого термина будет "зависеть от Путина". Также Трамп добавил, что в Белом доме разочарован им.

