Хронология войны — день 1260: россияне давят под Покровском и жалуются на налет реактивных дронов

6 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре среда, 6 августа 2025 года. Покровское направление продолжает оставаться самым напряженным на линии фронта, из-за чего россияне уже начали вбрасывать фейки об окружении там украинских военных. Всего же на передовой произошло 113 боевых столкновения за предыдущие сутки, из которых четверть под Покровском. В СМИ появилась информация о том, что Россия готова к прекращению обстрелов, однако на земле ее цель остается неизменной.

Как проходит 1260 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 6 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

05:00 По данным мониторинговых каналов, оккупанты в Одесской области атаковали объект газотранспортной инфраструктуры.

3:00 После обстрела Орловки (Одесская область) пожар виден даже из Румынии.

1:00 Около 15 БПЛА зафиксированы в Одесской области. Мониторы пишут, что они двигаются в район Рени.

00:00 Россия опять находится под ударом дронов, в том числе и реактивных. На карте ниже показаны данные с российских каналов о движении беспилотников. Красным отмечены обычные дроны, синим — реактивные, а фиолетовым — морские (в российских источниках — БЭК или безэкипажный катер).

Обстрел России

С ситуацией в Украине 3 августа можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1257: новый командующий Воздушными силами и еще один большой обмен

О новостях и событиях 4 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1258: россияне давят под Покровском и готовят новое наступление

О том, что происходило 5 августа, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1259: удар по вокзалу в Лозовой и удар по АЗС в Харькове