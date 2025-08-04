Хронология войны — день 1258: россияне давят под Покровском и готовят новое наступление

4 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре понедельник, 4 августа 2025 года. За прошедшие сутки на линии фронта произошло 153 боевых столкновения, из которых 38 зафиксированы на Покровском направлении. Оккупанты также активно пытаются давить на Лиманском, Новопавловском и Торецком направлениях. При этом военные предупреждают, что захватчики также подтягивают резервы, готовясь к новому наступлению на Харьковскую и Сумскую области при поддержке солдат КНДР.

Как проходит 1258 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 4 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Над Украиной замечено около 30 беспилотников.

Обстрел Украины

О новостях и событиях 1 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1255: новые Patriot для Украины и очередное бряцание "Орешником"

О том, что происходило 2 августа, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1256: заявления о ядерной войне и успешные удары СБУ по России

С ситуацией в Украине 3 августа можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1257: новый командующий Воздушными силами и еще один большой обмен