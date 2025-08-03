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Хронология войны — день 1257: захватчики пытаются окружить Покровск, а Россия отбивается от дронов

Автор
Геннадий Лубенец
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1257 день полномасштабной войны России против Украины. Фото 72 ОМБр им. Черных Запорожцев
1257 день полномасштабной войны России против Украины. Фото 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

3 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре воскресенье, 3 августа 2025 года. За предыдущие сутки оккупанты 104 раза пытались продавить линию обороны ВСУ, четверть всех попыток произошла на Покровском направлении. Курское и Лиманское тоже остаются напряженными, однако интенсивность боевых действий там не сопоставима. По оценкам военных, сейчас под Покровском находится 110-тысячная группировка россиян, которая медленно пытается взять город в полукольцо и атаковать его с трех сторон.

Как проходит 1257 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 3 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Мониторинговые каналы сообщают, что у россиян начался второй раунд с украинскими дронами. Согласно карте примерного движения, дронов много и они летят в разных направлениях.

Атака на Россию 3 августа
Налет дронов на Россию

С ситуацией в Украине 31 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1254: массированная атака на Киев и удар БПЛА по России

О новостях и событиях 1 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1255: новые Patriot для Украины и очередное бряцание "Орешником"

О том, что происходило 2 августа, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1256: заявления о ядерной войне и успешные удары СБУ по России

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#Украина #Россия #Война