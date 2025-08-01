Хронология войны — день 1255: россияне давят у Покровска и запускают дроны

1 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, где ведутся бои на фронте в Украине

На календаре пятница, 1 августа, длится 1255 день полномасштабной войны. Российские оккупанты продолжают давить на фронте с прежними усилиями, а за последние сутки было зафиксировано 124 боевых столкновений. Основные боевые действия идут на Покровском, Лиманском и Курском направлениях. Тем временем Киев приходит в себя от российских обстрелов.

Как проходит 1255 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 1 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Комитет Сената США одобрил законопроект о военных расходах, предусматривающий оборонную помощь Украине на $1 млрд. Документ включает $800 млн на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) и $225 млн на Балтийскую инициативу безопасности, значительная часть средств которой в конечном итоге идет на помощь Украине.

В направлении центральных областей наблюдается движение "шахедов".

О новостях и событиях 29 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1252: Россия ударила по колонии и роддому в Украине, а Трамп сократил дедлайн

О том, что происходило 30 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1253: россияне давят под Покровском и запускают дроны

С ситуацией в Украине 31 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1254: массированная атака на Киев и удар БПЛА по России