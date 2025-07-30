Хронология войны — день 1253: россияне давят под Покровском и запускают ракеты и дроны

30 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, где идут бои на фронте в Украине

На календаре вторник, 30 июля, идет 1253 день полномасштабной войны. Бои на передовой не стихают, а за прошедшие сутки было зафиксировано 139 боевых столкновений, из которых 48 на Покровском направлении. Горячими также остаются Лиманское и Курское направления. Захватчики не прекращают ракетные удары из-за чего страдают мирные города и гибнут простые люди.

Как проходит 1253 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 30 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 В Павлограде слышали взрывы, мониторы сообщают о новых беспилотниках, летящих на город.

00:00 Над Украиной замечено около 35 БПЛА, взрывы прогремели в Николаеве.

С ситуацией в Украине 27 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1250: успехи ВСУ в Сумской области и новые санкции против России

О новостях и событиях 28 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1251: продвижение ВСУ в Сумской области и новый дедлайн Трампа

О том, что происходило 29 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1252: Россия ударила по колонии и роддому в Украине, а Трамп сократил дедлайн