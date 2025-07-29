Россия ударила по колонии в Украине. Десятки погибших и пострадавших, все подробности

Предварительно была применена фугасная бомба

В ночь на вторник, 29 июля, Россия нанесла удар по исправительной колонии в Запорожской области. Уже известно о 16 погибших и по меньшей мере 35 пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров. Отмечается, что Россия 8 раз обстреляла Запорожский район.

"16 погибших и 35 раненых: россияне атаковали одно из пенитенциарных заведений области", — говорится в сообщении.

По словам Федорова, вероятнее всего Россия ударила по области ФАБамы. Один из ударов пришелся на исправительную колонию. Пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Также есть значительные разрушения помещения колонии. Повреждены частные дома рядом.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже отреагировал на атаку. Он отметил, что это очередное военное преступление Кремля, который не остановится, если россиян не остановить.

"Режим Путина, который устами отдельных персонажей также угрожает США, должен испытать экономические и военные удары, которые лишат его возможностей воевать. Угроза войны в Европе вполне реальна, пока пути наращивает ВПК и способен подключать к войне КНДР", — добавил Ермак.

Напомним, что накануне 28 июля Россия днем дважды атаковала Украину гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Основной целью атак был Староконстантинов, там раздались взрывы. При этом в ночь на 28 июля по Украине был нанесен комбинированный удар. Из Ту-95МС и Ту-160 били и по Староконстантинову, взрывы раздавались не только в Киеве.

Отметим, что три года назад в ночь с 28 на 29 июля 2022 года российские войска обстреляли Волновахскую исправительную колонию возле Еленовки. Там держали украинских военнопленных. Погибли более 50 военных, ранее в мае вышедших в плен из "Азовстали", еще примерно 140 были ранены. А уже в 2025 году ночью на 29 июля Россия ударила по исправительной колонии в Запорожской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Запорожье раздавались взрывы 27 июля — Россия атаковала город "шахедами". Тогда же атаковали Киев.