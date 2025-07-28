Кропивницкий и Староконстантинов ночью атаковали россияне: было слышно много взрывов

Кропивницкий атаковали дроны, а Староконстантинов — еще и крылатые ракеты.

Российские дроны в ночь на 28 июля атаковали не только Киев — взрывы также прогремели в Кропивницком и Староконстантинове. В Кропивницком сообщалось о пожаре после атаки дронов, в Староконстантинове мишенью в очередной раз мог стать аэродром, который россияне пытаются уничтожить уже очень долгое время.

Об атаке на Кропивницкий сообщили местные СМИ. Об атаке на Староконстантинов пишут местные паблики.

Отмечается, что до 10 дронов пытались атаковать Кропивницкий. В городе было слышно много взрывов примерно в три часа ночи. Местные каналы писали о пожарах, возникших после взрывов. Руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал жителей города находиться в укрытиях. При этом официальной информации о последствиях ударов не поступало.

Об атаке на Староконстантинов написали местные каналы и мониторинг. Предполагается, что россияне в очередной раз пытались поразить военный аэродром, являющийся одним из самых защищенных в Украине. По состоянию на 04:30 Староконстантинов все еще находится под атакой около 10 беспилотников, а также крылатых ракет Х-101. В общей сложности с начала ночи город пытались атаковать, по предварительным подсчетам, от 25 до 40 дронов.

Напомним, что в ночь на 26 июля российские оккупанты активно били по Днепру и Каменскому, и три часа атаковали Харьков. Кроме этого, враги били по Змиеву в Харьковской области. Также под атаку дронов попал Запорожский район — дроны, пытавшиеся атаковать непосредственно областной центр, были уничтожены на подлете.

Напомним, как писал "Телеграф", в результате российского удара 24 июля в Одессе пострадал легендарный рынок "Привоз". Были разрушены многие павильоны и магазины, однако украинцы вместе со спасателями разбирали завалы и ликвидировали последствия. Кстати, наша корреспондентка показала эксклюзивные кадры рынка после удара.

Кроме этого, 24 июля взрывы раздавались и в Черкассах. Из-за ракетных ударов вспыхнул пожар. По данным ОВА, враг ударил ракетами со шрапнелью, чтобы нанести как можно больше вреда.