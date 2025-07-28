Кропивницький та Старокостянтинів вночі атакували росіяни: було чутно багато вибухів

Кропивницький атакували дрони, а Старокостянтинів — ще й крилаті ракети

Російські дрони в ніч на 28 липня атакували не тільки Київ — вибухи також пролунали у Кропивницькому та Старокостянтинові. У Кропивницькому повідомлялося про пожежі після атаки дронів, у Старокостянтинові мішенню вчергове міг стати аеродром, який росіяни намагаються знищити вже дуже довгий час.

Про атаку на Кропивницький повідомили місцеві ЗМІ. Про атаку на Старокостянтинів пишуть місцеві пабліки.

Зазначається, що до 10 дронів намагалися атакувати Кропивницький. В місті було чутно багато вибухів приблизно о третій ночі. Місцеві канали писали про пожежі, які виникли після вибухів. Керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликав мешканців міста перебувати в укриттях. При цьому офіційної інформації про наслідки ударів не надходило.

Про атаку на Старокостянтинів написали місцеві канали та моніторинг. Припускається, що росіяни вчергове намагалися вразити військовий аеродром, який є одним з найзахищеніших в Україні. Станом на 04:30 Старокостянтинів все ще перебуває під атакою приблизно 10 безпілотників а також крилатих ракет Х-101. Загалом з початку ночі місто намагалося атакувати, за попередніми підрахунками, від 25 до 40 дронів.

Нагадаємо, що у ніч на 26 липня російські окупанти активно били по Дніпру та Кам'янському, та три години атакували Харків, Окрім цього, вороги били по Змієву в Харківській області. Також під атаку дронів потрапив Запорізький район — дрони, які намагалися атакувати безпосередньо обласний центр, було знищено на підльоті.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", внаслідок російського удару 24 липня в Одесі постраждав легендарний ринок "Привоз". Було зруйновано чимало павільйонів та магазинів, однак українці разом з рятувальниками розбирали завали та ліквідовували наслідки. До слова, наша кореспондентка показала ексклюзивні кадри ринку після удару.

Окрім цього, 24 липня вибухи лунали й в Черкасах. Через ракетні удари спалахнула пожежа. За даними ОВА, ворог вдарив ракетами зі шрапнеллю, аби нанести якомога більше шкоди.