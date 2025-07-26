Харьков, Днепр, Змиев и окрестности Запорожья: россияне били по гражданским дронами и ракетами (видео)

Российские оккупанты сегодня не только активно били по Днепру и Каменскому, но и три часа атаковали Харьков, били по Змиеву в Харьковской области. Также под атаку дронов попал Запорожский район — дроны, пытавшиеся атаковать непосредственно областной центр, были уничтожены на подлете.

Об атаке на Харьков сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, враг бил управляемыми авиабомбами, ударными беспилотниками и баллистическими ракетами.

"Харьков почти три часа находился под массированной комбинированной атакой. Враг применил сразу несколько типов вооружения — управляемые авиабомбы, баллистические ракеты и дроны-камикадзе. Предварительно зафиксировано 4 удара управляемыми авиабомбами, 2 удара баллистическими ракетами и около 15 атак "шахедами", — написал он.

По данным руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне атаковали баллистикой и беспилотниками Змиев, что в Чугуевском районе Харьковской области. Была зафиксирована одна ракета и десять дронов. В результате атаки врага возник пожар. Три человека получили ранения, им оказали медицинскую помощь.

В Запорожском районе, по словам руководителя Запорожской ОВД Ивана Федорова, возникло несколько пожаров на открытых местностях. Также российский дрон попал в нежилое здание. Обошлось без пострадавших. Последствия атаки сейчас устанавливаются.

В Днепре, атакованном большим количеством ракет и дронов, в результате одной из атак возник пожар на верхних этажах элитного многоэтажного жилого дома. Один человек погиб, сообщил мэр города Борис Филатов.

"К сожалению в жилой многоэтажке, элитном "небоскребе", уже одного погибшего. Я все понимаю, что укрытий не хватает, но, извиняюсь, сидеть во время обстрела на верхних этажах, особенно когда есть паркинг, совсем не нужно. Мои соболезнования родным погибшего", — написал он.

Напомним, как писал "Телеграф", в результате российского удара 24 июля в Одессе пострадал легендарный рынок "Привоз". Были разрушены многие павильоны и магазины, однако украинцы вместе со спасателями разбирали завалы и ликвидировали последствия. Кстати, наша корреспондентка показала эксклюзивные кадры рынка после удара.

Кроме этого, 24 июля взрывы раздавались и в Черкассах. Из-за ракетных ударов вспыхнул пожар. По данным ОВА, враг ударил ракетами со шрапнелью, чтобы нанести как можно больше вреда.