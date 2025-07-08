Россияне устроили новый ночной обстрел: в Киеве слышали взрывы (обновлено)

В небе насчитали более сотни дронов

Уже традиционно ближе к полуночи россияне устроили обстрел Украины. О взрывах сообщали жители Киева.

Согласно данным мониторинговых каналов, в воздухе находится более сотни беспилотников. Также сообщалось о взлете по меньшей мере трех МиГ-31К.

UPD 2:50 Дроны добрались до западных областей, работу ПВО слышали во Львовской и Волынской областях. Кроме того, в воздух еще раз поднялся МиГ-31К.

UPD 2:15 Над Украиной все еще фиксируют около 150 беспилотников, большая часть из которых движется в сторону западных областей. Взрывы слышали в Киеве, Харькове, и Полтаве.

Примерное направление движения дронов

Наблюдатели отмечают, что захватчики запустили по меньшей мере две аэробаллистические ракеты "Кинжал", которые были "локационно потеряны" над Житомирской областью. Спустя около десяти минут были зафиксированы запуски дополнительных двух ракет, которые летели через Киевскую область в сторону Староконстантинова.

Впрочем, позже мониторы сообщили, что запуски скорее всего были имитационными.

БПЛА над Украиной

О прилетах в Киеве не сообщалось, однако жители говорят о взрыве. Возможно это была работа ПВО по дронам.

Стоит отметить, что ракеты "Кинжал" чрезвычайно опасны тем, что могут пролететь всю Украину за считанные минуты. Поэтому в большинстве случаев у людей после запуска даже не будет достаточно времени, чтобы дойти до укрытия.

Скорость движения "Кинжала"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия совершила массированную атаку на Киев 4 июля. Ночью раздались десятки взрывов, столица пережила настоящий ад.