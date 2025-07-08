Росіяни влаштували новий нічний обстріл: у Києві чули вибухи

У небі нарахували понад сотню дронів

Вже традиційно ближче до півночі росіяни влаштували обстріл України. Про вибухи повідомляли мешканці Києва.

За даними моніторингових каналів, у повітрі знаходиться понад сотня безпілотників. Також повідомлялося про зліт щонайменше трьох МіГ-31К.

Спостерігачі зазначають, що загарбники запустили щонайменше дві аеробалістичні ракети "Кинжал", які були "локаційно втрачені" над Житомирською областю. Через десять хвилин було зафіксовано запуски додаткових двох ракет, які летіли через Київську область у бік Старокостянтинова.

Втім, пізніше монітори повідомили, що запуски, швидше за все, були імітаційними.

БПЛА над Україною

Про прильоти у Києві не повідомлялося, проте мешканці говорять про вибух. Можливо це була робота ППО по дронах.

Варто зазначити, що ракети "Кинжал" є надзвичайно небезпечними тим, що можуть пролетіти всю Україну за лічені хвилини. Тому в більшості випадків у людей після запуску навіть не буде достатньо часу, щоб дійти до укриття.

Швидкість руху "Кинджала"

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія здійснила масовану атаку на Київ 4 липня. Вночі пролунали десятки вибухів, столиця пережила справжнє пекло.