Россияне атакуют ракетами и дронами Украину: бомбардировщики совершили пуски (обновляется)

Россияне снова били по Украине дронами и ракетами из самолетов

Российские оккупанты ночью 28 июля устроили новую комбинированную атаку на Украину. Россияне выпустили ракеты Х-101 с борта самолетов Ту-95МС и Ту-160 и направили на Украину много дронов. Традиционно мишенями для атаки врага выбрана исключительно гражданская инфраструктура – оккупанты продолжают шахидно-ракетный террор.

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02:45 В воздухе, по подсчетам Воздушных сил и мониторинговых каналов, находятся около 50 беспилотников врага. Часть из них – это дроны-имитаторы. Основная масса вражеских дронов движется в сторону западных регионов Украины.

02:35 Сообщается о пусковых маневрах недобитков на Ту-160. Если пуски были реальными, а не имитационными, можно ждать вражеские ракеты Х-101 над Украиной в течение одного часа.

Напомним, что россияне в ночь на 21 июля устроили очередную комбинированную атаку на Украину. Враг задействовал в ударе остатки своей стратегической авиации – четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС, носителей ракет Х-101. Также проявились остатки Черноморского флота с ракетами "Калибр" и самолеты МиГ-31К с ракетами "Кинжал". Кроме этого, на Украину налетело много ударных беспилотников и дронов-имитаторов.

До этого ракетная атака была в ночь на 12 июля. Россияне атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101 с борта самолетов Ту-95МС и Ту-160, а также ударными беспилотниками. Мишенью очередной российской ракетной атаки вновь избрана именно гражданская инфраструктура, под атакой были преимущественно Львов, Луцк и Черновцы.