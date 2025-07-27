Россияне подняли бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС: есть угроза ракетной атаки ночью

Также в небе находится от 80 до 100 ударных беспилотников и дронов-имитаторов

Россияне планируют в ночь с 27 на 28 июля устроить очередную ракетную атаку на Украину. Враг планирует использовать крылатые ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС, а также баллистические ракеты и ударные дроны.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Воздушные силы пока не комментировали возможность массированной ракетной атаки ночью. По данным мониторинговых каналов, в России уже взлетели остатки стратегической авиации – бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, снаряженные ракетами Х-101. Также в небе находится от 80 до 100 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, фиксировались дополнительные пуски.

По данным журналиста Андрея Цаплиенко, ночью оккупанты могут использовать не только крылатые ракеты и дроны, но и "Кинжалы" и, возможно, ракеты Х-22.

"Есть информация о снаряжении 4 Ту-95МС, 4 Ту-22М3, 3 Ту-160, 8 МиГ-31К — борта готовы к боевому применению. Особое внимание для Киева и Киевщины, Полтавщины, Днепропетровщины и мероприятия", — написал он вечером 27 июля.

Мониторинговые каналы пишут о четырех Ту-95МС и двух Ту-160, которые сейчас находятся в небе:

два бомбардировщика Ту-95МС с "Оленьи";

два бомбардировщика Ту-95МС с "Энгельса-2";

два бомбардировщика Ту-160 с "Энгельса-2".

Напомним, что россияне в ночь на 21 июля устроили очередную комбинированную атаку на Украину. Враг задействовал в ударе остатки своей стратегической авиации – четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС, носителей ракет Х-101. Также проявились остатки Черноморского флота с ракетами "Калибр" и самолеты МиГ-31К с ракетами "Кинжал". Кроме этого, на Украину налетело много ударных беспилотников и дронов-имитаторов.

До этого ракетная атака была в ночь на 12 июля. Россияне атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101 с борта самолетов Ту-95МС и Ту-160, а также ударными беспилотниками. Мишенью очередной российской ракетной атаки вновь избрана именно гражданская инфраструктура, под атакой были преимущественно Львов, Луцк и Черновцы.