Угроза ракетной атаки: оккупанты подняли Ту-95МС и вывели корабли в Черное море

Россияне подняли свой авиационный зоопарк и вывели в море корабль-ракетоноситель

Российские оккупанты готовят очередную массированную ракетную атаку на Украину. С этой целью они подняли в небо несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с ракетами Х-101, которые взлетели с авиабазы "Оленья", и вывели в море по меньшей мере один корабль из состава остатков Черноморского флота РФ.

Об этом пишут воздушные силы и мониторинговые каналы. Отмечается, что с "Оленьи" был зафиксирован взлет трех бомбардировщиков Ту-95МС. Также в море один корабль с ракетами "Калибр" — он может запустить до шести ракет. В воздухе, кроме этого зоопарка, фиксировались истребители МиГ-31К с ракетами Х-47М2 "Кинжал".

Отмечается, что на первом пусковом рубеже в районе Энгельса самолеты будут в 01:30 — 02:00. В районе второго пускового рубежа оккупанты будут примерно в 03:00 – 03:30. Таким образом, ракеты можно ожидать в 02:00 – 03:00 или в 04:30 – 05:00 в зависимости от пускового рубежа. Не исключается запуск ракет в несколько волн.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты в ночь на 12 июля атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101 с борта самолетов Ту-95МС и Ту-160, а также ударными беспилотниками. Мишенью очередной российской ракетной атаки вновь была избрана именно гражданская инфраструктура, под атакой были преимущественно Львов, Луцк и Черновцы.

До этого россияне дважды за 5 июля поднимали в атмосферу МиГ-31К. Запуск "Кинжалов" был во время первого взлета, взрывы прогремели в Староконстантинове Хмельницкой области. Также в ночь на 9 июля враг атаковал Украину ракетами и дронами. Взрывы раздались в нескольких городах, работали системы ПВО. Россияне применили 728 ударных дронов, семь крылатых и шесть аэробаллистических ракет. Главным направлением атаки был Луцк. А 4 июля враг устроил 12-часовую комбинированную атаку на Киев.

Последняя ракетная атака по Украине произошла в ночь на 19 июля. Главной мишенью врага стал Павлоград. Враг ударил по городу ракетами и беспилотниками, взрыв раздавался за взрывом. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак назвал минувшие ночь и утро "адскими" для Павлограда.