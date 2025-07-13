Хорошенько "просели"? В ГУР сообщили о дефиците одного из типов ракет у россиян

Россияне за май и июнь выпустили по Украине 88 баллистических ракет

Российские оккупанты столкнулись с дефицитом баллистических ракет на вооружении. Сейчас враг имеет в своих запасах около 300 баллистических ракет как российского, так и северокорейского производства – что значительно меньше, чем было в мае.

Об этом сообщило Главное управление разведки министерства обороны Украины в ответ на запрос издания LIGA.net. Представители ГУР МО утверждают, что сейчас Россия имеет на вооружении чуть более 250 баллистических ракет "Искандер-М" и около 50 единиц KN-23 — северокорейских "клонов" российской ракеты.

Также, по данным ГУР МО, враг развернул у украинской границы 60 пусковых установок, способных запускать баллистические ракеты по Украине. Одновременно россияне увеличили темпы производства баллистики — с 40 до 60 единиц в месяц.

Интересно, что по данным издания, в мае ГУР сообщала, что оккупанты имеют на вооружении 580 баллистических ракет этого типа. При этом согласно отчетам Воздушных сил Украины, за май и июнь оккупанты выпустили по Украине 88 баллистических ракет, из которых 23 были сбиты, а часть локационно потеряна. Также три пусковые установки "Искандер" были уничтожены в Брянской области в начале июня.

Напомним, что ведущее британское издание Financial Times в конце июня опубликовало материал об огромном арсенале российских ракет. В публикации журналисты утверждают, что Россия накопила около 13 тысяч ракет разной дальности и может производить до 200 штук в месяц. Однако на самом деле ситуация не столь критична, поскольку издание посчитало вообще все ракеты, имеющиеся у россиян, в том числе более 11 тысяч ракет для С-300/С-400, большинство из которых осталось еще с советских времен.