Что следует знать о ракетах "Искандер", которые Россия применяет для ударов по Украине

ПВО сложно справится с баллистикой

Россия регулярно применяет ракеты "Искандер" для ударов по Украине. Из-за чрезвычайно короткого времени полета противовоздушная оборона имеет всего несколько минут на реагирование, что существенно затрудняет их перехват.

"Телеграф" рассказывает о том, что известно об этих ракетах.

Ракетный комплекс "Искандер "предназначается для поражения аэродромов, складов, штабов, центров управления и т.д. Данные объекты обычно хорошо защищены средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Однако "Искандер" действует быстрее и дает большую эффективность.

Дальность поражения не менее 500 километров. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Кроме того, этот оперативно-тактический ракетный комплекс может одновременно наносить удар ракетой "Искандер-К" и "Искандер-М". Первая — это крылатая ракетная, вторая — баллистическая.

"Искандер-К" летит как обычная крылатая ракета, а вот "Искандер-М" поднимается вверх и атакует цель по баллистической траектории.

Фото - defence-ua

Характеристики

Дальность ракеты "Искандер": 50–500 км;

Скорость баллистической ракеты "Искандер": 2100 м/с.

Стартовый вес ракеты: 3800 кг.

Диаметр: 920 мм.

Масса боевой части: 480 кг.

Длина: 7,3 м.

Интервал между запусками: 1 минута.

Срок эксплуатации: 10 лет, (три года в полевых условиях).

Ракеты Искандер имеют специальную ядерную боевую часть мощностью до 50 килотонн.

Приблизительная стоимость ракеты Искандер — $3 млн.

Почему россия использует "Искандеры"

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что российские захватчики активно используют "Искандеры", потому что их тяжелее сбивать. В ночь на 1 июня по столице было выпущено семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылатых ракеты "Искандер-К".

"Почему противник использует ОТРК? Потому что артиллерия не достает, и чтобы был минимум времени на реагирование. Потому что если летит с Каспия или Черного моря, то есть около часа на то, чтобы среагировать, уйти в укрытие и т. п. А здесь речь идет о считанных минутах. Поэтому противник хочет застать врасплох", — объяснил он.

Юрий Игнат добавил, что самая большая опасность заключается в небольшом расстоянии. То есть ракеты используются для ударов по Киеву и области из Клинцов Брянской области. Таким образом, расстояние составляет примерно 300 км, а на реагирование есть пару минут.

"Это Брянская область рф, это примерно район Клинцов…Расстояние до Киева небольшое (340 км)…Именно поэтому воздушная тревога была не такой долговременной до момента первой работы ПВО. Да, к сожалению, есть погибшие, еще и в День защиты детей погиб ребенок. Но оккупанты поплатятся за все, что сделали на нашей земле. Это очевидно" — подытожил спикер.

Применение по Украине

6 апреля 2025 года российские захватчики в очередной раз использовали ракеты "Искандер" при атаке на украинские города. Всего было выпущено 6 баллистических ракет этого типа. Только одну из них удалось уничтожить противовоздушной обороне, передают в Воздушных силах ВСУ.

7 марта 2025 года армия РФ применила ракеты "Искандер" во время массированного удара по Украине. Враг выпустил 4 такие ракеты. К сожалению, сбить их не удалось.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 1 июня российские захватчики совершили ракетную атаку по Украине. Горожане, которые бежали во время воздушной тревоги в укрытие в поликлинике №3, не смогли попасть в него и это привело к большой трагедии. В результате падения обломков погибли три человека, среди которых ребенок.