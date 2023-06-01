Що варто знати про ракети "Іскандер", які Росія застосовує для ударів по Україні

ППО складно впорається з баллістикою

Росія регулярно застосовує ракети "Іскандер" для ударів по Україні. Через надзвичайно короткий час польоту протиповітряна оборона має лише кілька хвилин на реагування, що суттєво ускладнює їхнє перехоплення.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про ці ракети.

Ракетний комплекс "Іскандер" призначається для ураження аеродромів, складів, штабів, центрів управління тощо. Дані об’єкти зазвичай добре захищені засобами протиповітряної та протиракетної оборони. Однак "Іскандер" діє швидше та дає більшу ефективність.

Дальність ураження щонайменше 500 кілометрів. До складу комплексу входять два типи ракет: балістичні та крилаті. Крім того, цей оперативно-тактичний ракетний комплекс може одночасно завдавати удару ракетами "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Перша — це крилата ракетна, друга — балістична.

"Іскандер-К" летить як звичайна крилата ракета, а ось "Іскандер-М" підіймається вгору та атакує ціль по балістичній траєкторії.

Фото — defence-ua

Характеристики

Дальність ракети "Іскандер": 50-500 км;

Швидкість балістичної ракети "Іскандер": 2100 м/с;

Стартова вага ракети: 3800 кг;

Діаметр: 920 мм;

Маса бойової частини: 480 кг;

Довжина: 7,3 м;

Інтервал між запусками: 1 хв;

Термін експлуатації: 10 років (три роки в польових умовах);

Ракети Іскандер мають спеціальну ядерну бойову частину потужністю до 50 кілотонн;

Приблизна вартість ракети Іскандер — $3 млн.

Чому Росія використовує "Іскандери"

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що російські загарбники активно використовують "Іскандери", бо їх важче збивати. У ніч на 1 червня по столиці було випущено сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К".

"Чому противник використовує ОТРК? Тому що артилерія не дістає, і щоб був мінімум часу на реагування. Тому що якщо летить з Каспію чи Чорного моря, тобто близько години на те, щоб зреагувати, піти в укриття тощо. А тут йдеться про лічені хвилини. Тому противник хоче застати зненацька", — пояснив він.

Юрій Ігнат додав, що найбільша небезпека полягає у невеликій відстані. Тобто, ракети використовуються для ударів по Києву та області з Клинців Брянської області. Таким чином, відстань становить приблизно 300 км, а на реагування є кілька хвилин.

"Це Брянська область рф, це приблизно район Клинців … Відстань до Києва невелика (340 км) … Саме тому повітряна тривога була не такою довготривалою до моменту першої роботи ППО. Так, на жаль, є загиблі, ще й у День захисту дітей загинула дитина Але окупанти поплатяться за все, що зробили на нашій землі. Це очевидно" — підсумував спікер.

Застосування по Україні

6 квітня 2025 року російські загарбники вкотре використали ракети "Іскандер" під час атаки на українські міста. Всього було випущено 6 балістичних ракет такого типу. Тільки одну з них вдалося знищити протиповітряній обороні, передають в Повітряних силах ЗСУ.

7 березня 2025 року армія РФ застосувала ракети "Іскандер" під час масованого удару по Україні. Ворог випустив 3 такі ракети. На жаль, збити їх не вдалося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 1 червня російські загарбники здійснили ракетну атаку по Україні. Містяни, які бігли під час повітряної тривоги в укриття в поліклініці №3, не змогли потрапити до нього і це призвело до великої трагедії. Внаслідок падіння уламків загинули троє людей, серед яких дитина.