Ракетная атака на Украину: россияне запустили по Украине ракеты с воздуха и Черного моря (обновляется)

Враг запустил по Украине ракеты "Калибр", Х-101 и ударные беспилотники

Российские оккупанты утром 7 марта снова устроили массированную ракетную атаку на Украину. В частности, враг запустил крылатые ракеты "Калибр" с кораблей в акватории Черного моря, также произошли пуски ракет Х-101 с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Как и прошлой весной, оккупанты пытаются нанести массированный удар по украинской энергетике.

Мониторинговые каналы сообщали, что в очередном акте воздушного террора принимают участие 10 бомбардировщиков Ту-95МС, разделенных на две группы. В море было четыре недобитка из состава остатков Черноморского флота РФ с суммарным залпом в 24 крылатых ракеты "Калибр". Также в воздухе над Украиной находятся более 30 БПЛА, фиксировалась угроза использования баллистического вооружения.

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04:35 Доразведка по "Калибрам", ожидаются ракеты Х-101 с Ту-95МС, если пуски были не имитационными. Также продолжается угроза из-за ударных беспилотников, под шумок налетели новые БПЛА, сейчас над Украиной находятся 25+ беспилотников.

04:30 Предыдущие пуски ракет с Ту-95МС, скорее всего, были имитационными, поскольку время подлета вышло — но сообщалось о новом пусковом маневре. Группа из четырех Ту-95МС возвращается на "Оленью", вторая группа из шести Ту-95МС находится в районе Пензы и летит в сторону пусковых рубежей в Каспийском море. Последний "Калибр" улетел куда-то в сторону Карпат и пропал.

04:25 В общей сложности фиксируется два "Калибра": один курсом на Тернополь, один курсом на Коломыю в Ивано-Франковской области.

04:20 "Калибры" разделились и сменили курс на Черновицкую и Тернопольскую области. Также снова появилась угроза баллистики из временно контролируемого Россией Курска.

04:10 Ракеты в Полтавской области локационно не фиксируются. Как и предполагалось, враг снова пытался атаковать газовую и газодобывающую инфраструктуру в регионе. Остатки "Калибров" фиксируются в Винницкой области курсом на Хмельнитчину.

04:05 Россияне запустили баллистику по Гадячу, также туда направляются остатки крылатых ракет.

04:00 Остатки "Калибров" повернули в сторону Полтавской области. Также курсом на Полтавщину летят крылатые ракеты с Харьковщины – это управляемые Х-59, а не Х-101. Главными целями оккупанты снова выбрали Лубны, Гадяч и Миргород – в этих районах работает ПВО, слышны взрывы.

03:55 Первые ракеты Х-101 зафиксированы в Харьковской области курсом на Полтавщину. Из временно контролируемого Россией Курска запустили баллистику по Миргороду. Часть "Калибров" летит в сторону Винницкой области, другая часть пролетает в Черкассы. Также сообщается, что еще одна группа из четырех Ту-95МС совершила пусковые маневры в районе Волгограда.

03:50 Взрывы в Одесской области, ПВО работает по вражеским целям. Угроза для Одессы, Черноморска, Овидиополя. Еще одна группа ракет фиксируется курсом на Кременчуг. Две группы ракет поворачивают на Черкасскую область. Фиксируется ракета в сторону Харькова.

03:40 Сейчас известно о четырех группах ракет "Калибр". В сторону Одессы из акватории Черного моря летит не менее трех крылатых ракет.

03:35 Две группы "Калибров" зафиксированы в Херсонской и Николаевской областях, предварительно курсом на Кировоградскую область. Еще одна группа "Калибров" взяла курс на Кривой Рог. Предварительно также группа "Калибров" курсом на Одесскую область.

03:30 Первые вражеские "Калибры" зафиксированы в Бериславском районе Херсонщины.

03:15 Предварительно совершены пуски ракет Х-101 самолетами Ту-95МС из района Энгельса. В течение часа ракеты могут оказаться в воздушном пространстве Украины.

03:10 Зафиксированы пуски российскими оккупантами ракет "Калибр" из акватории Черного моря. В течение 30 минут ракеты могут войти в воздушное пространство, по данным мониторинга, общий залп может составлять от 10 до 24 ракет.

Напомним, что до этого 11 февраля российские оккупанты устроили очередную ракетную атаку на Украину. В отличие от прошлых разов они запустили сначала крылатые ракеты "Калибр" из района Новороссийска. Также россияне совершили пуски крылатых ракет Х-101/555 с Ту-95МС, раздавались взрывы в Полтавской области.

В прошлый раз враг устроил очередную ракетную атаку утром 20 февраля. В частности, над Украиной были замечены несколько ракет, также ожидались пуски Х-101 с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Мишенью враг в очередной раз избрал объекты энергетической инфраструктуры – те самые, о которых недавно лгал Лавров. При этом в ночь с 19 на 20 февраля враг обстрелял Харьковщину баллистикой и крылатыми ракетами. Таким образом оккупанты пытались подготовить утреннее ракетное нападение.