Угроза ракетной атаки врага: в небе зафиксированы бомбардировщики Ту-95МС

Пуски ракет могут произойти ночью или рано утром.

Российские оккупанты планируют очередную ракетную атаку на Украину. Зафиксирован взлет минимум четырех бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ. Очевидно, таким образом, россияне пытаются демонстрировать Соединенным Штатам "готовность к мирным переговорам".

О взлете врага сообщили мониторинговые каналы. Число вражеских бомбардировщиков, носителей ракет Х-101, может увеличиться.

По данным мониторинга, враг поднял самолеты гораздо раньше, чем в предыдущие разы. В районе первого пускового рубежа (Энгельс, Саратовская область РФ) россияне будут примерно в 02:50 – 03:30. В случае ракетных пусков ракеты зайдут в воздушное пространство Украины в 03:20 – 04:00.

В районе второго пускового рубежа враг будет примерно в 03:50 – 05:00. В случае ракетных пусков из этого региона ракеты будут в воздушном пространстве Украины примерно в 04:50 – 06:00. Кроме бомбардировщиков, в море зафиксированы три недобитка из состава остатков Черноморского флота РФ с общим суммарным залпом в 16 ракет "Калибр".

Напомним, что до этого 11 февраля российские оккупанты устроили очередную ракетную атаку на Украину. В отличие от прошлых раз они запустили сначала крылатые ракеты "Калибр" из района Новороссийска. Также россияне совершили пуски крылатых ракет Х-101/555 с Ту-95МС, раздавались взрывы в Полтавской области.

В прошлый раз враг устроил очередную ракетную атаку утром 20 февраля. В частности, над Украиной были замечены несколько ракет, также ожидались пуски Х-101 с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Мишенью враг в очередной раз избрал объекты энергетической инфраструктуры – те самые, о которых недавно лгал Лавров. При этом в ночь с 19 на 20 февраля враг обстрелял Харьковщину баллистикой и крылатыми ракетами. Таким образом оккупанты пытались подготовить утреннее ракетное нападение.