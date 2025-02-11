Угроза ракетного удара: россияне запустили с моря "Калибры" (обновляется)

Враг начал применять более новые версии "Калибров" – их сложнее обнаружить и перехватить

Российские оккупанты устроили очередную ракетную атаку на Украину. В отличие от прошлых раз они запустили сначала крылатые ракеты "Калибр" из района Новороссийска. По всей вероятности, в течение ночи можно ожидать запуски баллистики и крылатых ракет Х-101, если в воздух поднимутся Ту-95МС.

О пусках сообщили Воздушные силы ВСУ. Видео пуска ракет "Калибр" уже появилось в сети. Предварительно ракеты выпустили недобитки из состава остатков Черноморского флота РФ, можно ожидать до 15 вражеских ракет.

Ракеты могут появиться в воздушном пространстве Украины к 00:30 11 февраля. Враг начал применять более новые версии "Калибров". Эти ракеты летят ниже, активно маневрируют и пытаются лететь через густонаселенную местность, что затрудняет их обнаружение и перехват. Предполагается, что такие ракеты могут без обнаружения долететь до середины Украины.

00:25 Взрывы были слышны в пределах Лубенского и Миргородского районов Полтавской области. По данным мониторинга, россияне атаковали регион тремя "Калибрами" и баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23. В настоящее время идет доразведка по ракетам.

00:20 Крылатые ракеты также перелетели в Полтавскую область. Гадяч под атакой россиян.

00:15 С территории временно контролируемой россиянами Белгородской области баллистические ракеты в сторону Полтавской области Украины, курс на Гадяч или Лубны. По данным мониторинга касательно "Калибров", крылатых ракет не более 4 единиц, часть из них прекратила существование.

00:10 Две группы ракет фиксируются в Черкасской области, третья группа прекратила свое существование.

00:05 В общей сложности три группы "Калибров" фиксируется пока в пределах воздушного пространства Украины. Ракеты двигаются в сторону Черкасской области.

00:00 Первые "Калибры" появились в пределах Николаевской области, держат курс в сторону Кировоградской области.

Напомним, что утром 1 февраля россияне устроили попытку ракетной атаки на Украину. Враг запустил ракеты Х-101 с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и задействовал другие средства воздушного нападения. Мишенью для нападения россияне в очередной раз избрали энергетическую и гражданскую инфраструктуру. А перед этим массированно обстреляли Украину баллистическими ракетами.

До этого очередную массированную ракетную атаку на Украину российские оккупанты устроили 15 января. С самолетов Ту-95МС они запустили по Украине крылатые ракеты Х-101 из Саратовской области. Была также угроза других видов ракетного вооружения. В Украине объявили воздушную тревогу по всем регионам.