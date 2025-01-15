Угроза ракетной атаки: россияне подняли в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС

Не исключается попытка окупантов утром ударить как минимум крылатыми ракетами по Украине

Российские оккупанты планируют очередную ракетную атаку по Украине. С авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ взлетела группа ракетоносцев Ту-95МС. Предварительно, в группе от 3 до 6 бомбардировщиков врага, являющихся носителями крылатых ракет Х-101/555.

Об этом сообщают украинские мониторинговые каналы. Не исключается попытка оккупантов утром ударить как минимум крылатыми ракетами по Украине.

По данным мониторинга, в районе первого пускового рубежа у Энгельса враг будет примерно в 04:30 — 05:20. Если пуски будут оттуда, ракеты можно ожидать в небе Украины около 05:20 – 06:00. На втором пусковом рубеже в районе Каспийского моря враг будет примерно в 05:30-06:30, в случае пусков ракеты в воздушном пространстве будут около 06:30 – 07:30.

Напомним, что в прошлый раз российские оккупанты решили "поздравить" украинцев с Рождеством Христовым массированным ракетным ударом. Ночью с 24 на 25 декабря враг поднял стратегические самолеты с авиабаз "Оленья" и "Энгельс-2" – всего в воздухе находилось по меньшей мере семь Ту-95МС, запустивших крылатые ракеты Х-101. Кроме этого, враг обстреливал Украину крылатыми ракетами "Калибр", баллистическими KN-23 и другим летающим хламом.

До этого массированная ракетная атака врага произошла в пятницу, 13 декабря. Тогда вылетевшие ночью из "Оленьи" российские бомбардировщики Ту-95МС в районе города Энгельс запустили крылатые ракеты Х-101. В небе, по данным мониторинга, находилось до восьми Ту-95. Также с российских истребителей МиГ-31К были запущены ракеты "Кинжал".