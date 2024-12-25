Бомбардировщики уже в воздухе, а ракетоносители в море: россияне могут устроить ракетную атаку

Если будут запуски, то их стоит ждать под утро

Россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики. Мониторинговые группы сообщают, что вылет скорее всего боевой.

В украинском сегменте сети сообщили, что речь идет о 2-5 самолетах Ту-95 с аэродрома Оленья. "Николаевский Ванек" пишет, что точное количество бортов будет известно ближе к утру.

Если запуски будут совершаться из района Энгельса, то туда они долетят примерно в 4:00 — 4:40, а воздушное пространство Украины ракеты войдут около 5:00 — 5:30.

Если же они будут совершать запуски с Каспийского моря, то на боевые позиции самолеты выйдут около 5:10 — 6:00, а в украинское воздушной пространство ракеты войдут примерно в 6:30 — 7:20.

Кроме того, появились сообщения о том, что оккупанты также вывели в Черное море три ракетоносителя, с суммарным залпом до 24 крылатых ракет "Калибр".

Как сообщалось ранее, в пятницу, 20 декабря, около 07:00 российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву. В результате атаки зафиксировано падение обломков в 3-х районах города. В результате пострадал костел Святого Николая возле станции метро "Олимпийская".