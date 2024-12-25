Бомбардувальники вже у повітрі, а ракетоносії у морі: росіяни можуть влаштувати ракетну атаку

Якщо будуть запуски, то їх варто чекати на ранок

Росіяни підняли у повітря стратегічні бомбардувальники. Моніторингові групи повідомляють, що виліт, швидше за все, бойовий.

В українському сегменті мережі повідомили, що йдеться про 2-5 літаки Ту-95 з аеродрому Оленья. "Миколаївський Ваньок" пише, що точна кількість бортів буде відома ближче до ранку.

Якщо запуски відбуватимуться з району Енгельса, то туди вони долетять приблизно о 4:00-4:40, а повітряний простір України ракети увійдуть близько 5:00-5:30.

Якщо ж вони здійснюватимуть запуски з Каспійського моря, то на бойові позиції літаки вийдуть близько 5:10-6:00, а в український повітряний простір ракети увійдуть приблизно о 6:30-7:20.

Крім того, з’явилися повідомлення про те, що окупанти також вивели в Чорне море три ракетоносії, із сумарним залпом до 24 крилатих ракет "Калібр".

Як повідомлялося раніше, у п’ятницю, 20 грудня, близько 07:00 російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків у 3-х районах міста. Внаслідок цього постраждав костел Святого Миколая біля станції метро "Олімпійська".