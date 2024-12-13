Ракетная атака? Воздушные силы сообщили о взлете нескольких российских Ту-95

Россияне могут планировать очередную ракетную атаку на Украину. Ночью 13 декабря несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС были подняты в воздух с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ. В воздухе, по предварительным данным, до четырех бомбардировщиков.

Об этом сообщили воздушные силы Вооруженных сил Украины. В ВС ВСУ призвали реагировать на сигналы тревоги и следить за сообщениями.

"Внимание! Зафиксирован взлет нескольких Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область России)", — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы подтверждают взлет бомбардировщиков и предполагают, что в случае, если вылет оккупантов боевой, ракеты можно ожидать после шести утра.

Напомним, 13 ноября, после 73 дней перерыва, Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами и использовала для воздушного удара стратегическую авиацию. Ракетный удар не был массированным, но под прицелом Путина оказался исключительно Киев и столичный регион. Большинство аналитиков и военных экспертов предупредили, что это могла быть "репетиция" перед действительно массированным ракетным ударом, мол, враг накопил достаточное количество ракет за более чем два месяца "затишье".

Также российские оккупанты ночью 15 ноября подняли в небо группу стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Но и это оказалась только имитация ракетного удара. Настоящая атака произошла в ночь и утром 17 ноября – россияне атаковали Украину разными типами ракет, а также ударными беспилотниками. Было обнаружено 210 воздушных целей противника – 120 ракет и 90 БпЛА. С помощью ПВО были сбиты 102 ракеты и 42 беспилотника.

Следующая ракетная атака врага произошла 21 ноября. Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили восемь крылатых ракет Х-101, а Днепр с утра попал под комбинированный ракетный удар баллистики и аэробаллистики.