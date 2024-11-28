Ракетный удар по Винницкой области: повреждены жилые дома, есть пострадавшая

Российская армия воюет против мирных жителей

Утром в четверг, 28 ноября, во время масштабной ракетной атаки на Украину россияне ударили по Винницкой области. Пострадала женщина, есть разрушения.

В результате вражеской ракетной атаки в области повреждены жилые дома, разрушено хозяйственное здание, вспыхнул частный автомобиль. Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВ Наталья Заболотная.

"Травмирована женщина, ей предоставляется необходимая медицинская помощь. Все соответствующие службы работают по профилю", — отметила она.

Напомним, ранним утром 28 ноября Россияне атаковали Украину ракетами, в том числе и "Калибрами". Попадания есть в Одессе, Харькове, Луцке. Взрывы звучали также в Киеве, Павлограде, Николаеве и других местах, активно работала ПВО.

Значительное количество ракет россияне направили в западные области Украины. В Ровно российские ракеты повредили инфраструктуру.

Как сообщал "Телеграф", ситуация в Ровно сложная. Школы перевели на дистанционное обучение. Это касается Ровно и части Ровенского района. Начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что в области без электроснабжения осталось 280 тысяч абонентов. Из-за отсутствия света также есть перебои с водой.