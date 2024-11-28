Ракетний удар по Вінничині: пошкоджено житлові будинки, є постраждала

Російська армія воює проти мирних жителів

Зранку у четвер, 28 листопада, під час масштабної ракетної атаки на Україну, росіяни вдарили по Вінницькій області. Постраждала жінка, є руйнування.

Внаслідок ворожої ракетної атаки в області пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

"Травмовано жінку, їй надається необхідна медична допомога. Всі відповідні служби працюють за профілем",- зазначила вона.

Нагадаємо, рано вранці 28 листопада Росіяни атакували Україну ракетами, зокрема й "Калібрами". Влучання є в Одесі, Харкові, Луцьку. Вибухи лунали також у Києві, Павлограді, Миколаєві та інших місцях, активно працювала ППО.

Значну кількість ракет росіяни спрямували на західні області України. У Рівному російські ракети пошкодили інфраструктуру.

Як повідомляв "Телеграф", ситуація в Рівному складна. Школи перевели на дистанційне навчання. Стосується це Рівного та частини Рівненського району. Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що в області без електропостачання залишилося 280 тисяч абонентів. Через відсутність світла також є перебої з водою.