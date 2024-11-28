Росіяни вдарили ракетами по одному з найбільших районів Харкова

Російська армія продовжує бити по мирних містах України

Зранку у четвер, 28 листопада, росіяни влаштували масовану ракетну атаку на Україну — здійснили пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та запустили крилаті ракети "Калібр". Близько 6:10 пролунали вибухи у Харкові.

Про вибухи повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За попередніми даними, ворог вдарив по обласному центру ракетами. Під обстрілом був один з найбільших районів Харкова.

"За попередньою інформацією, усі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств Харкова у Київському районі. На дану хвилину інформації щодо постраждалих не надходило", — написав він.

Глава Харківської ОВА уточнив, що в Харкові пролунало три вибухи. Всі три удари — в Київському районі міста. Станом на 6:35 інформації про постраждалих не надходило.

Станом на 6:30 росіяни продовжують обстрілювати Україну ракетами. Людей закликають по можливості бути у безпечних місцях.

Зранку 28 листопада росіяни підняли в небо до семи бортів Ту-95МС – чотири з "Оленьї", три з "Енгельсу-2". Пуски "Калібрів" відбувалися з порту Новоросійська, де переховуються залишки недобитого Чорноморського флоту РФ.

Частину ракет російська армія спрямувала на західні області України, працює ППО. Вибухи також пролунали у Павлограді та Одесі.

Як повідомляв "Телеграф", вибухи пролунали в Одесі близько 6:00. Місцеві пабліки пишуть, що в місті є приліт. Після вибухів в небо здійнявся стовп диму.

Крім того, у низці західних областей були зафіксовані кілька вибухів. Цілі фіксувалися на Рівненщині, Львівщині, Волині.