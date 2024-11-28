Війна — день 1009: Покровськ готують до оборони, а росіяни тиснуть у Курській області

Оперативно про головне за добу

Російський наступ триває, а основний тиск вони чинять на Покровському та Курахівському напрямах. При цьому сам Покровськ посилено готують до оборони, оскільки загарбники знаходяться менш ніж за 10 кілометрів від межі міста. Істотна активність окупаційних сил помітна не лише у Донецькій області, а й у Харківській, а також Курській. Тим часом на Заході не виключають, що Україна незабаром може втратити підконтрольні ЗСУ території Росії через нестачу особового складу.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 28 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни запустили дрони з півдня та півночі, у повітряному просторі зафіксовано близько 20 БПЛА.

Про новини та події 25 листопада ми розповідали тут: Війна — день 1006: росіяни тиснуть у Курській області та спустошують свої запаси техніки

Про те, що відбувалося 26 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 1007: росіяни залишили Тернопіль без світла і просуваються на Донбасі

З ситуацією в Україні за 27 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 1008: загарбники просуваються на сході та запускають десятки дронів