Війна — день 1006: росіяни тиснуть у Курській області та спустошують свої запаси техніки

Оперативно про головне за добу

Наступ окупантів продовжується на ряді напрямків, основними серед яких є Покровський та Курахівський. Крім того, росіяни намагаються активно штурмувати позиції ЗСУ в Курській області та з моменту початку української кампанії їм вдалося повернути під свій контроль 40% території, хоча їм довелося зібрати угруповання майже в 60 тисяч осіб. При цьому для підтримки Курського наступу загарбникам довелося виводити війська із Запорізької області. Високі темпи штурмів і втрат змушують їх спустошувати запаси техніки, через що бази зберігання стрімко порожніють.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 25 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Україна перебуває під масштабною атакою російських дронів. Згідно з даними моніторингових каналів, у повітрі спостерігається щонайменше 30 БПЛА у різних областях.

Про новини та події 22 листопада ми розповідали тут: Війна — день 1003: росіяни просунулися в Курахове та застосували нову ракету "Горішник"

Про те, що відбувалося 23 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 1004: Росія брязкає ракетами і мріє про поділ України

З ситуацією в Україні за 24 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — 1005: росіяни "змикають кліщі" біля Курахового та тиснуть у Курській області