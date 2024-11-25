Атака дронів РФ на Київ та Запоріжжя: що відомо про наслідки

У Києві впали уламки збитих дронів, у Запоріжжі є поранені внаслідок атаки

Російські окупанти вночі сконцентрували зусилля своїх ударних безпілотників на Києві та прифронтовому Запоріжжі. Внаслідок атаки є падіння уламків у столиці, а також влучання та поранені в Запоріжжі.

Про наслідки атаки у Києві повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Зазначається, що уламки знищених протиповітряною обороною безпілотників упали у Дніпровському та Дарницькому районах.

"Внаслідок атаки безпілотників збройних сил рф по Києву в Дніпровському р-ні столиці сталось загоряння вікна балкона на 9 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку. Інформація щодо постраждалих зʼясовується. На іншій локації уламки пробили автівки, попередньо, пожежі та потерпілих немає. В Дарницькому районі — падіння уламків на приватну забудову. Попередньо, без пожежі та постраждалих", – сказано у повідомленні.

Пізніше у КМВА додали, що після перевірки інформація про пожежу внаслідок падіння уламків БПЛА не підтвердилася.

Водночас у Запоріжжі секретар обласної ради Регіна Харченко повідомила, що є влучання дронів. Попередньо, постраждав об'єкт інфраструктури. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що є поранена внаслідок атаки росіян.

"Внаслідок атаки росіян по Запоріжжю станом на зараз відомо про одну поранену дитину. Це дівчинка 16 років. Медики надають всю необхідну допомогу", – написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у четвер, 21 листопада, в Україні після обіду оголосили масштабну повітряну тривогу через ймовірні пуски міжконтинентальної балістичної ракети. Монітори написали, що міжконтинентальна балістична ракета фіксується лише на підльоті.